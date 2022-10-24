Недорогой смартфон OnePlus Nord N300 5G получил 33-Вт зарядку

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью Nord N300 5G, которая появится в продаже 3 ноября по цене в 230 долларов. Новинку оснастили однокристальной системой MediaTek Dimensity 810, 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой Oxygen OS, 6,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, селфи-камерой на 8 Мп, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп и 2 Мп, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой проводной 33-Вт зарядки, модулем NFC и боковым дактилоскопическим сенсором.