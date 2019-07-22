Недорогой смартфон Oukitel Y4800 появился в продаже

Компания Oukitel дала старт продажам смартфона Y4800, который преподносится производителем как конкурент Redmi Note 7 Pro. До 29 июля аппарат будет стоить 200 долларов, а затем подорожает до 250 долларов. Новинка оснащается 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением 1080:2340 пикселей и контрастностью 1500:1, сдвоенной основной камерой на 48 Мп и 5 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп, платформой MediaTek Helio P70, 6 ГБ оперативной и 128 флэш-памяти, аккумулятором на 4000 мАч и поддержкой быстрой зарядкой мощностью 18 Вт, а также отдельным слотом для карты памяти.