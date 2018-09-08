Недорогой смартфон Power Plus 3

Аппарат предлагается в двух цветовых вариантах: шампань и графитовый. Корпус гаджета выполнен из пластика и отличается легкостью. Габариты изделия: 10,5 x 71,6 x 149 мм.Предусмотрено 1 Гб ОЗУ и 8 Гб внутренней памяти (расширяется с помощью карт microSDHC до 64 Гб), 8-мегапиксельная тыльная камера со вспышкой, автофокусом и различными режимами съемки. Автономность модели, по словам производителя, достигает 2 суток.В сердце девайса лежит 4-ядерный (1,3 ГГц) чипсет MediaTek MT6737M. В роли ОС – Android Nougat. Разрешение дисплея – 960 х 480 точек. Вся лицевая панель аппарата защищена покрытием из 2,5-стекла с закругленными краями.Стоимость смартфона составит 16000 тысяч рублей.