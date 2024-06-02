Недорогой смартфон Realme 12 4G получит 50-Мп камеру

Сетевые источники поделились качественными изображениями и подробностями о бюджетном смартфоне Realme 12 4G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 2 Мп (макро), 6,67-дюймового AMOLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камеры с модулем на 16 Мп, 6-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 685 4G с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графикой Adreno 610, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной прошивки Realme UI 5.0 на основе операционной системы Android 14, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 67-Вт проводной быстрой зарядки, а также защиты от пыли и воды в соответствии со степенью IP54. Утверждается, что смартфон появится в европейской продаже уже 7 июня по цене в 190 евро.

Motorola представила смартфон Moto G64 5G…
Буквально вчера компания Motorola официально заявила, что представит свой новый смартфон Moto G64 5G в Ин…
Представлен бюджетный смартфон Jolla C2 …
Основанная бывшими сотрудниками Nokia компания Jolla представила смартфон Jolla C2, созданный совместно с…
Samsung Galaxy M15 5G засветился в Google Play Console…
В консоли Google Play обнаружилось упоминание о бюджетном смартфоне Samsung Galaxy M15 5G, который еще не…
Samsung больше не сотрудничает с iFixit…
Сегодня появилась информация о том, что компании Samsung и iFixit завершили своё партнерство по программе…
Официально: Moto G64 5G готов к выходу …
Компания Motorola объявила, что смартфон Moto G64 5G будет представлен в Индии уже 16 апреля. По предвари…
Realme GT Neo6 SE протестировали в бенчмарке …
В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфона Realme GT Neo6 …
Nokia 3210 2024 полностью распродан за два дня …
Недавно компания HMD Global выпустила в Китае современное воплощение культового телефона Nokia 3210, кото…
Realme GT Neo6 SE получит SoC Snapdragon 7+ Gen 3…
Компания Realme опубликовала тизер смартфона Realme GT Neo6 SE, раскрывающий ключевую характеристику гряд…
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали5 фишек смартфона HUAWEI Pura 70 Ultra, о которых вы не знали
Что выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камерыЧто выбрать realme 12 Pro+ или Redmi Note 13 Pro+? Тесты производительности, автономности и камеры
Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29Сбалансированный смартфон среднего ценового сегмента. Обзор vivo V29
Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51Ультрабюджетник с экраном на 90 Гц и быстрой зарядкой. Обзор realme C51
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor