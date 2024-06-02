Недорогой смартфон Realme 12 4G получит 50-Мп камеру

Сетевые источники поделились качественными изображениями и подробностями о бюджетном смартфоне Realme 12 4G, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие сдвоенной тыльной камеры с модулями разрешением 50 Мп (датчик изображения Sony LYT-600 и оптическая стабилизация) и 2 Мп (макро), 6,67-дюймового AMOLED-экрана с кадровой частотой 120 Гц, фронтальной камеры с модулем на 16 Мп, 6-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 685 4G с тактовой частотой до 2,8 ГГц и графикой Adreno 610, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ, 256 ГБ или 512 ГБ флеш-памяти, предустановленной прошивки Realme UI 5.0 на основе операционной системы Android 14, батареи ёмкостью 5000 мАч, поддержки 67-Вт проводной быстрой зарядки, а также защиты от пыли и воды в соответствии со степенью IP54. Утверждается, что смартфон появится в европейской продаже уже 7 июня по цене в 190 евро.