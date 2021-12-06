Недорогой смартфон Realme 9i получит 90-Гц экран

Сетевые источники раскрыли некоторые подробности о смартфоне Realme 9i, официальный релиз которого должен состояться в начале 2022 года. Итак, устройству прочат восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 680 с частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 610 и модемом Snapdragon X11 LTE без поддержки сотовых сетей пятого поколения, дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 90 Гц, врезанную в левый верхний угол одинарную селфи-камеру, а также прямоугольный блок основной камеры с модулями разрешением 50 Мп, 8 Мп (сверхширик) и 2 Мп. Также в семейство смартфонов Realme 9 войдет одноименная модель, Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+.