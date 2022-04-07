Недорогой смартфон Realme Q5 получит 80-Вт зарядку

Авторитетный китайский информатор Digital Chat Station поделился подробностями о смартфоне Realme Q5, выход которого ожидается в ближайшее время. Итак, аппарат получит мощную однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 870, сдвоенную основную камеру с главным датчиком изображения разрешением 64 Мп, батарею ёмкостью 4880 мАч и AMOLED-дисплей. Главной же особенностью смартфона станет поддержка проводной быстрой зарядки мощностью 80 Вт, которая позволит полностью восполнить заряд аккумулятора всего за полчаса. При этом Realme Q5 будет относиться к классу устройств среднего ценового сегмента.