Недорогой смартфон Redmi Note 7S появился в продаже. Примеры фото

Компания Xiaomi начала продажи смартфона Redmi Note 7S, который является копией китайской версии Redmi Note 7 для индийского рынка, где изначально продавалась версия со сдвоенной камерой на 48 и 2 Мп. Новый вариант отличается второй камерой с датчиком на 5 Мп. К старту продаж производитель опубликовал фотографии, сделанные в ночном режиме камеры.

Аппарат также оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников. Версия Redmi Note 7S с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ флеш-памяти оценен в 160 долларов, а вариант на 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флеш-памяти – в 190 долларов.