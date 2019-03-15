Недорогой смартфон Samsung Galaxy A40 засветился на рендере

Профильное издание TrendingLeaks раздобыло качественный рендер смартфона Samsung Galaxy A40, который еще не был представлен официально. Согласно этому изображению, аппарат получит безрамочный экран с каплевидным вырезом под фронтальную камеру и тройную основную камеру. Также источник сообщает о 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти. Согласно американскому регулятору FCC, аппарат получит 5,7 дюймовый дисплей, а предыдущие слухи прочили устройству фирменный восьмиядерный чипсет Exynos 7904 и операционную систему Android 9.0 Pie.