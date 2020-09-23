Недорогой смартфон Vivo Y20 скоро выйдет в России

Сетевые источники сообщают о том, что в начале октября компания Vivo выпустит в России представленный месяц назад смартфон Vivo Y20. Аппарат выйдет в двух расцветках по ориентировочной цене в 13 тысяч рублей. Новинка оснащается операционной системой FunTouch OS 10.5 на базе Android 10, 8-ядерной платформой Qualcomm Snapdragon 460 с тактовой частотой до 1,8 ГГц и графикой Adreno 610, 6,51-дюймовым Halo Full View-дисплеем с врезанной фронтальной камерой разрешением 8 Мп, тройной основной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, дактилоскопом на боковой грани, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, 4 ГБ оперативной памяти и поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт.