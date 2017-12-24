Недорогой смартфон Y75 китайской компании Vivo

Компания Vivo выпустила отличный смартфон, которой может пользоваться категория молодежи.Тыльная камера на 13 Мп и фронтальнаяна 16 Мп (с помощью последней возможна разблокировка аппарата), Bluetooth 4.2, и Wi-Fi-адаптеры, модуль 4G VoLTE, аккумулятор на 3000 мА/ч, приемники GPS и ГЛОНАСС, сканер отпечатка пальца.В наличии ОЗУ в объеме 4 Гб и ПЗУ – 32 Гб (возможно расширение методом использования microSD-карт вместимостью до 256 Гб, для которых предусмотрен отдельный слот помимо двух SIM). Разрешение экрана в 5,7 дюймов по диагонали – 1440 x 720 точек (HD+) при соотношении сторон 2:1. Представлен будет в розовом, черном и золотистом исполнениях по цене 241 доллар.