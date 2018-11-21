Недорогой смартфон от компании Lenovo

Компания Lenovo выпустила новинку среднего варианта. За функционирование смартфона отвечает графическая оболочка ZUI 4.0 на базе ОС Android. Аккумуляторная батарея имеет емкость 3300 мАч. Размеры смартфона составляют 153 х 75,65 х 7,85мм. Вес аппарата равен 165 граммам.На фронтальной стороне смартфона расположилась сдвоенная камера с датчиками на 16 и 8 мегапикселей, фронтальная камера здесь одинарная, она получила разрешение 8 Мп.Lenovo Z5 базируется на процессоре Snapdragon 636 от Qualcomm. 6,2-дюймовый IPS-дисплей получил разрешение 2246 x 1080 пикселей (Full HD+), соотношение сторон 18,7:9, а также прочное стекло Gorilla Glass.О стоимости смартфона пока неизвестно.