Недорогой смартфона Alcatel 1

Модель весит 134 грамма, его размеры 137,6 x 65,7 x 9,8 мм.Гаджет оснащен двумя модулями оптики с разрешением 5 МП и 2 МП. Емкость батареи составляет 2000 мАч. Разработчик гарантирует 17 часов автономной работы в режиме телефонных переговоров и 210 часов в режиме Stand-by.Размер экрана также невелик, диагональ равна 5 дюймам, четкость изображения – 960 х 480 пикселям. Тем не менее,дизайн лицевой панели современный – широкоформатный и безрамочный. Сенсоры дисплея могут реагировать одновременно на 2 касания. Стоимость смартфона составит 79 долларов.