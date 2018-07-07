Neffos C7A и его функции

Новый продукт TP-Link поддерживает беспроводные сети стандартов Bluetooth, Wi-Fi и 4G LTE. Емкость батареи, правда, не слишком большая – 2330 мАч. Тем более, процессор изготовлен по технологии 28 нм, которая не обеспечивает ощутимой экономии энергии.IPS-дисплей имеет размер всего 5 дюймов. Разрешение матрицы соответствует стандарту HD. Обе камеры одинарные. Оптические модули имеют весьма скромное разрешение 8 МП (основная камера) и 2 МП (селфи). Диафрагма на обеих камерах – F/2.2. При этом камера для автопортретов снабжена функцией улучшения снимков AI Beautify на базе искусственного интеллекта.Электронная начинка нового смартфона базируется на 4-ядерном мобильном чипсете старого образца MediaTek MT6737. Набор памяти включает 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ внутреннего флэша. О стоимости смартфона пока неизвестно.