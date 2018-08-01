Neffos P1 модный смартфон

Модель Neffos P1 имеет в арсенале камеры разрешением 13 МП и 8 МП, два слота для карт SIM и батарею емкостью 4040 мАч. Полного заряда должно хватить на 4 часа для работы смартфона в качестве проектора.Экран гаджета изготовлен по IPS-технологии. Матрица диагональю 5,5 дюйма имеет разрешение 1920 х 1080 пикселей. Программным обеспечением управляет Android версии 7 Nougat. В качестве центрального процессора задействован 8-ядерный чипсет MT6750V от MediaTek. Набор памяти состоит из 4 ГБ «оперативки» и флэша объемом 64 ГБ. Слот microSD также предусмотрен.В гаджете задействована микро-электромеханическая система (MEMS). В ее задачу входит комбинирование изображений трех основных цветов и вывод картинки формата HD. (контрастность – 5000:1). С расстояния 5 метров MEMS обеспечивает видеоизображение с диагональю 200 дюймов. При расстоянии 0,5 метра пользователь получает проекцию размером 20 дюймов.О стоимости смартфона пока неизвестно.