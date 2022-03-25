Некоторые устройства Galaxy S22 Ultra испытывают проблемы с сигналом GPS

Европейские пользователи Samsung Galaxy S22 Ultra сообщали о проблемах с сигналом GPS на своих устройствах, и модератор Samsung подтвердил это на форуме сообщества. Несколько пользователей сообщили об отсутствии сигнала GPS при использовании Google Maps и Waze, что вызвало всевозможные обходные пути, чтобы решить проблему.

Пользователи пытались перезагрузить свои телефоны, сбросить функции A-GPS и откалибровать компас, среди прочего. Модератор форума Samsung подтвердил, что Samsung признал проблему с GPS и что в настоящее время готовит обновление программного обеспечения. Сроки для выпуска обновления объявлены небыли.