Немцы раскрыли дизайн iPhone SE 2020

Официальная дата презентация смартфона iPhone SE 2020 пока еще не неизвестна, однако с каждой неделей в сети появляется все больше слухов об ожидаемой новинке. Сегодня на немецком зеркале официального сайта Apple обнаружился рендер грядущего компакта. Как и предполагалось ранее, смартфон почти неотличим от iPhone 8 в плане дизайна. Что до характеристик, то нас ждет мощная платформа Apple A11 Bionic, 64 ГБ, 128 ГБ и 256 ГБ встроенной флеш-памяти. Базовая версия iPhone SE 2020 будет стоить около 400 долларов. Что до презентации, то она может состояться уже в этом месяце.