NeoECO Gold Zen блок питания от Antec

2019-11-01, Автор - Ramil; Продукт - NeoECO Gold Zen; [54]

Antec объявила о выпуске серии блоков питания для ПК NeoECO Gold Zen. Серия включает в себя три версии 500 Вт, 600 Вт и 700 Вт. Блоки питания имеют сертификацию 80+ Gold и 5 летнюю гарантию.

За охлаждение NeoECO Gold Zen отвечает бесшумный 120-мм вентилятор. Модели изготовлены из японских конденсаторов. Блоки питания Antec NeoECO Zen Gold созданы в соответствии с спецификацией ATX12V 2.4 и совместимы с процессорами последнего поколения.

Линейка блоков питания Antec NeoECO Zen Gold появится в продаже от 70 долларов.

Комментарии и отзывы NeoECO Gold Zen
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