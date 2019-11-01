NeoECO Gold Zen блок питания от Antec

Antec объявила о выпуске серии блоков питания для ПК NeoECO Gold Zen. Серия включает в себя три версии 500 Вт, 600 Вт и 700 Вт. Блоки питания имеют сертификацию 80+ Gold и 5 летнюю гарантию.

За охлаждение NeoECO Gold Zen отвечает бесшумный 120-мм вентилятор. Модели изготовлены из японских конденсаторов. Блоки питания Antec NeoECO Zen Gold созданы в соответствии с спецификацией ATX12V 2.4 и совместимы с процессорами последнего поколения.

Линейка блоков питания Antec NeoECO Zen Gold появится в продаже от 70 долларов.