Необычный Realme GT8 Pro показали на рендере

Авторитетный инсайдер Digital Chat Station опубликовал изображение смартфона Realme GT8 Pro, который будет представлен в следующем месяце. В отличие от довольно привычных в плане дизайна смартфонов других производителей, Realme решила выделиться необычным блоком основной камеры. Как и было показано в тизере, основная камера расположением элементов напоминает робота. Что касается всего остального, нас ждут привычные плоские боковые грани, закругленные углы и белая расцветка.

Ранее сообщалось, что смартфон оснастят топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, плоским экраном с разрешением 2K, перископическим модулем в составе основной камеры, ультразвуковым подэкранным сканером отпечатков пальцев и очень ёмким аккумулятором.
