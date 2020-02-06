Необычный флагман Oppo Find X2 показали на фото

Заслуживающий доверия информатор Ice Universe поделился фотографией передней панели флагманского смартфона Oppo Find X2, который еще не был представлен официально. Итак, нас ждет загнутый по бокам OLED-дисплей с разрешением WQHD+ с частотой обновления 120 Гц, узкими рамками и вырезом для фронтальной камеры в левом верхнем углу. Ранее сообщалось, что Oppo Find X2 оснастят тройной основной камерой, расположенной довольно необычным способом. Один из модулей сможет похвастаться 10-кратным оптическим зумом в основной камере, а подэкранный сканер отпечатков пальцев сможет работать по всей площади дисплея.