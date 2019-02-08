Необычный гаджет Moto G7

Компания Moto выпустила аккуратную модель с хорошей характеристикой. Объем внутреннего накопителя аппарата составляет 64 ГБ, емкость аккумулятора с поддержкой функции быстрой зарядки — 3000 мАч. Двойная основная камера состоит из двух сенсоров с разрешением 12 и 5 Мп.Смартфон Moto G7 оснащен дисплеем диагональю 6,2 дюйма c разрешением 2270x1080 пикселей и каплевидным вырезом для 8-мегапиксельной селфи-камеры. За производительность новинки отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 632 с тактовой частотой 1,8 ГГц при поддержке 4 ГБ ОЗУ.О стоимости смартфона пока неизвестно.