Необычный ноутбук Lenovo ThinBook Plus Gen 5 Hybrid оценен в $2200

Компания Lenovo объявила цену на анонсированный еще в начале года ноутбук ThinBook Plus Gen 5 Hybrid, который получил сразу два процессора. Это 16-ядерный чип Intel Core Ultra 7 155H и 4-нанометровая платформа Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Работает ноутбук с операционными системами Windows и Android соответственно. Пользователь может переключаться между ОС в любое время, а сам гаджет использовать как планшет или ноутбук.

Устройство также оснащается 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 1 ТБ (у док-станции с клавиатурой), 12/256 ГБ памяти (у планшета), 14-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2.8K, аккумуляторами ёмкостью 75 Втч и 38 Втч, а также массой 970 и 785 граммов соответственно.