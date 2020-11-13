Необычный плеер Sleevenote с 7,5-дюймовым экраном

Необычный Sleevenote создан с уважением к любимым альбомам, от обложки до трек-листа, как к самостоятельному произведению искусства.

Sleevenote - это цифровой музыкальный проигрыватель, который больше компакт-диска. Он будет оснащен 7,5-дюймовым сенсорным экраном Retina с соотношением сторон 1: 1, цифровым аудиоконвертером Cirrus HQ (ЦАП), поддерживающим звук в высоком разрешении до 24 бит/96 КБ, усилителем для наушников Wolfson Class-W и 250 ГБ встроенной памяти. В стандартную комплектацию входят Wi-Fi и Bluetooth, а также специальные кнопки управления музыкой и автономная работа на весь день.

Производитель попытался сделать прослушивание музыки более визуальным, отображая обложки альбомов и сопровождая анимацией на экране. Портативный музыкальный плеер Sleevenote ищет финансирование на Indiegogo с намерением начать поставки устройств в октябре 2021 года по цене около 533 евро.
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