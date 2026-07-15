Realme Narzo 100X 5G с АКБ на 8000 мАч оценили в 220 долларов

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Narzo 100X 5G, главной особенностью которой стал аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Новинка также характеризуется поддержкой 45-Вт проводной, обратной проводной и обходной зарядок, 6,81-дюймовым экраном LCD с разрешением 1570:720 точек, частотой обновления изображения 144 Гц и пиковой яркостью 1200 нит (HBM), 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 6300 с тактовой частотой до 2,4 ГГц и графикой Mali-G57 MC2, 4 или 6 ГБ ОЗУ LPDDR4X, до 256 ГБ встроенной памяти UFS 2.2, 50-Мп основной и 8-Мп фронтальной камерами, настраиваемой подсветкой AI Pulse Light, боковым дактилоскопом, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от влаги и пыли в соответствии со степенью IP65, а также корпусом толщиной 8,8 мм и массой 224 грамма. Цена базовой версии с 4/128 ГБ на дебютном индийском рынке составила эквивалент 220 долларов.

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