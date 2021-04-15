Неофициальный ROM LineageOS 18.1 для Redmi Note 10 Pro (Max)

Смартфоны серии Xiaomi Redmi Note популярны на большинстве выпускаемых рынках в различных регионах. Точно так же серия устройств Note популярна в сообществе разработчиков пользовательских ПЗУ.

Теперь же в сети появилось новое пользовательское ПЗУ LineageOS 18.1 (неофициальное) для устройств Redmi Note 10 Pro / Pro Max.

Стоит отметить, что LineageOS 18.1 недавно стала официальной, но сборка ПЗУ для Redmi Note 10 Pro / Pro Max в настоящее время неофициальная. Это означает, что сборки являются начальными и не поддерживаются кем-то из официальной команды разработчиков ROM.

ПЗУ LineageOS 18.1 является открытым исходным кодом, и некоторые другие разработчики обязательно воспользуются им и будут поддерживать устройства неофициально. LineageOS 18.1 основанная на сборках Android 11 для Redmi Note 10 Pro и Note 10 Pro Max, и в основном работает стабильно, за исключением нескольких ошибок.
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