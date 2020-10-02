Nest Audio от Google - это обновленная колонка Google Home

Компания Google выпустила новый интеллектуальный динамик Nest Audio, который будет доступен в пяти разных цветах.

Замена оригинального Google Home , как и многие новые устройства Google, поставляется с тканевой оберткой и имеет четыре цветных светодиода, встроенных в ткань, которые загораются, когда динамик слышит или отвечает на голосовую команду.

Функция Media EQ позволяет Nest Audio автоматически настраиваться на то, что вы слушаете, будь то музыка, подкасты, аудиокниги или даже ответ от Google Assistant.

Функция Ambient IQ позволяет Nest Audio также регулировать громкость Ассистента, новостей, подкастов и аудиокниг в зависимости от фонового шума в вашем доме, чтобы вы всегда могли слышать звук поверх любого шумного фонового звука. Nest Audio можно комбинировать с Google Home, Nest Mini или даже Nest Hub, чтобы создать целую домашнюю развлекательную систему. Также можно соединить несколько устройств в стерео или других конфигурациях для настройки звука в нескольких комнатах.

Google заявляет, что новый Nest Audio на 75 процентов громче и на 50 процентов сильнее басов, чем оригинальный Google Home с обновленной конфигурацией динамиков, которая теперь оснащена 19-миллиметровым твитером и 75-миллиметровым среднечастотным динамиком.