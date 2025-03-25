Netflix теперь поддерживает HDR10 Plus

Ранее владельцам Samsung приходилось смотреть контент Netflix в HDR10, который использует статические метаданные для всего фильма или сериала. В отличие от HDR10 Plus и Dolby Vision, этот формат применяет универсальный тон-маппинг, который может приводить к менее точному освещению, особенно в очень светлых или тёмных сценах. Хотя на момент запуска HDR10 Plus поддерживал в основном только Prime Video, со временем к нему подключились и другие сервисы, включая Disney Plus, Apple TV Plus, а теперь и Netflix. Телевизоры Panasonic, Hisense и TCL также поддерживают HDR10 Plus, но большинство из них работает и с Dolby Vision. Но это всё равно хорошая новость, потому что в ближайшем будущем данный стандарт будут поддерживать и другие стриминговые сервисы.