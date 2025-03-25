Netflix теперь поддерживает HDR10 Plus

Стриминговый сервис Netflix добавил поддержку HDR10 Plus — этот шаг наконец позволит владельцам телевизоров Samsung в полной мере использовать возможности своих устройств для потоковой передачи с улучшенной чёткостью и цветопередачей. Стоит объяснить, что телевизоры Samsung не поддерживают Dolby Vision — формат HDR с динамическими метаданными, который оптимизирует уровень яркости и тон для каждой сцены. В 2017 году Samsung представила HDR10 Plus, который также корректирует отображение оттенков по сценам, но без лицензионных отчислений, необходимых для Dolby Vision. Хотя HDR10 Plus менее распространён, Samsung остаётся крупнейшим производителем телевизоров в мире с долей рынка около 30%.

Ранее владельцам Samsung приходилось смотреть контент Netflix в HDR10, который использует статические метаданные для всего фильма или сериала. В отличие от HDR10 Plus и Dolby Vision, этот формат применяет универсальный тон-маппинг, который может приводить к менее точному освещению, особенно в очень светлых или тёмных сценах. Хотя на момент запуска HDR10 Plus поддерживал в основном только Prime Video, со временем к нему подключились и другие сервисы, включая Disney Plus, Apple TV Plus, а теперь и Netflix. Телевизоры Panasonic, Hisense и TCL также поддерживают HDR10 Plus, но большинство из них работает и с Dolby Vision. Но это всё равно хорошая новость, потому что в ближайшем будущем данный стандарт будут поддерживать и другие стриминговые сервисы.
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