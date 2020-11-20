Неттоп ASUS Chromebox 4 получил адаптер Wi-Fi 6

Компания ASUS пополнила ассортимент неттопов под управлением Chrome OS моделью Chromebox 4, которая основана на аппаратной платформе Intel Comet Lake. Новинка характеризуется корпусом с габаритами 148,5:148,5:40 мм, чипами Core i3-10110U, Core i5-10210U, Core i7-10510U или Celeron 5205U, 8 или 16 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, контроллером Gigabit Ethernet с портом RJ45, адаптерами Wi-Fi 6 и Bluetooth 5, флеш-модулем eMMC до 64 ГБ и твердотельным накопителем M.2 SATA на 128 или 256 ГБ, слотом microSD, двумя портами USB 3.2 Type-A и аудиогнездом спереди, тремя портами USB 3.2 Type-A, симметричным портом USB 3.2 Gen 1 Type-C и двумя интерфейсами HDMI сзади. ПК появится в продаже в декабре по цене от 290 долларов.