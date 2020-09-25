Неттоп HP Chromebox G3 получит до 16 ГБ ОЗУ

Компания HP пополнила ассортимент компактных ПК моделью Chromebox G3, который работает под управлением Chrome OS. Новинка характеризуется процессорами Intel Comet Lake U (четырехъядерными Core i7-10610U и Core i5-10310U, а также двухъядерные Core i3-10110U, Celeron 5205U и Pentium 6405U), до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe NVMe ёмкостью 128 ГБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, слотом для карт памяти microSD, корпусом с размерами 149,3:149,3:40 мм, тремя портами USB 3.2 Gen1 Type-A, по одному USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 2.0 Type-A, двумя интерфейсами HDMI 2.0, гнездом для сетевого кабеля и 3,5-мм разъемом для наушников. Потребительская версия будет стоить от 250 долларов, а корпоративная – от 380 долларов.

Комментарии и отзывы HP Chromebox G3
Обзоры:
Обзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкойОбзор be quiet! Pure Base 500DX (BGW37). Тихий корпус с управляемой подсветкой
Обзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентовОбзор FRACTAL DESIGN ERA ITX (FD-CA-ERA-ITX-BK). Компактный корпус с гибким выбором компонентов
Обзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работыОбзор In Win EAR065. Классический корпус для удаленной работы
Новости:
ПК-корпус Jonsbo U4 Plus получил две расцветки

Компания Jonsbo пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью U4 Plus, который поддерживает системн...
Представлен мощный мини-ПК ASRock 4X4 BOX-4000

Компания ASRock представила новый мини-ПК 4X4 BOX, который построен на мобильных гибридных процессорах AM...
Мини-ПК MinisForum H31G получил карту GeForce GTX 1050 Ti

Сетевые источники сообщают о выходе самого компактного ПК с дискретной видеокартой – MinisForum H31G. Нов...
Обзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасовОбзор GENIO MITE L10. Пылесос для мягкой мебели, подушек и матрасов
Обзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлениемОбзор Dunobil Spiegel Laus. Двухканальный видеорегистратор с сенсорным управлением
Обзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпаривательОбзор Deerma Garment Steamer HS200 (DEM-HS200). Ручной отпариватель
Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50Лучший телевизор для Xbox Series X. Philips 50PUS8505 50"
Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с Обзор LEX GVG 640-1 BL. Встраиваемая газовая панель с "тройной короной"
Бюджетный смартфон Redmi 9A скоро выйдет...
Бюджетный смартфон Redmi 9A скоро выйдетАвторитетный инсайдер Судханшу Амбхоре сообщил о том, что уже доступный для покупки в Малайзии смартфон R...
Смартфон Vivo Y30 появился в российской ...
Смартфон Vivo Y30 появился в российской Компания Vivo дала старт российским продажам смартфона Vivo Y30, который был представлен в мае этого года...
Объектив Speedmaster 50mm F/0.95 для Can...
Объектив Speedmaster 50mm F/0.95 для CanКомпания Zhongyi Optics (ZY Optics) представила мануальный объектив Mitakon Speedmaster 50mm F/0.95 для п...
Выбираем вертикальный пылесос. Samsung V...
Выбираем вертикальный пылесос. Samsung VВертикальные пылесосы, которые являются современной альтернативой более громоздким цилиндрическим моделям...
Платформа Intel Grand Ridge основана на ...
Платформа Intel Grand Ridge основана на Информация о новой платформе просочилась благодаря подкасту OverVolted от AdoredTv. Информация может быть...
Samsung Galaxy S20 FE готов к релизу...
Samsung Galaxy S20 FE готов к релизуПримерно месяц назад на просторах интернета появилась информация о том, что корейский производитель плани...
Secretlab Partners изготовили игровой ст...
Secretlab Partners изготовили игровой стSecretlab - это сингапурский бренд, известный во всем мире своими высококачественными игровыми стульями. ...
Смартфон POCO X3 NFC поступил в продажу...
Смартфон POCO X3 NFC поступил в продажуXiaomi анонсировала смартфон среднего уровня POCO X3 NFC. За свою стоимость смартфон предлагает довольно-...
Смартфон Realme C12 получит аккумулятор ...
Смартфон Realme C12 получит аккумулятор Несколько сертификационных ведомств из Китая, Индонезия, Малайзии и Таиланда одобрили выход смартфона Rea...
Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G покажут это...
Google Pixel 5 и Pixel 4a 5G покажут этоКомпания Google планирует выпустить оба телефона по отдельности. Информация об этом стала известна благод...
Стали известны цены на карты NVIDIA GeFo...
Стали известны цены на карты NVIDIA GeFoПрофильное издание Overclocking.com и ритейлер PC Components раскрыли европейские цены на партнерские вар...
Вышло крупное обновление для DOOM Eterna...
Вышло крупное обновление для DOOM EternaВышло новое крупное обновление DOOM Eternal Update 2, которая приносит в игру новую карту Torment и много...
Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц Обзор Acer Predator XB273GXbmiiprzx. Игровой IPS-монитор с частотой обновления 240 Гц
Обзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторамиОбзор Corsair A500 (CT-9010003-WW). Массивный процессорный кулер с двумя вентиляторами
Обзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офисаОбзор TrendVision ST-1. Ультрафиолетовый рециркулятор для дома и офиса
Обзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлейОбзор Blendmaxx Pro. Портативный блендер для смузи и коктейлей
Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем Обзор Samsung MW5000T. Стильная микроволновая печь с грилем
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor