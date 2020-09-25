Неттоп HP Chromebox G3 получит до 16 ГБ ОЗУ

Компания HP пополнила ассортимент компактных ПК моделью Chromebox G3, который работает под управлением Chrome OS. Новинка характеризуется процессорами Intel Comet Lake U (четырехъядерными Core i7-10610U и Core i5-10310U, а также двухъядерные Core i3-10110U, Celeron 5205U и Pentium 6405U), до 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe NVMe ёмкостью 128 ГБ, модулями Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0, сетевым контроллером Gigabit Ethernet, слотом для карт памяти microSD, корпусом с размерами 149,3:149,3:40 мм, тремя портами USB 3.2 Gen1 Type-A, по одному USB 3.2 Gen1 Type-C и USB 2.0 Type-A, двумя интерфейсами HDMI 2.0, гнездом для сетевого кабеля и 3,5-мм разъемом для наушников. Потребительская версия будет стоить от 250 долларов, а корпоративная – от 380 долларов.