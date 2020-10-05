Неттоп Hyundai Mini PC 2020 оценен в $170

Компания Hyundai пополнила ассортимент неттопов моделью Mini PC 2020, в основе которого лежит аппаратная платформа Intel Gemini Lake. Новинка предназначена для работы в офисе или дома в качестве медиацентра. ПК характеризуется двухъядерным процессором Celeron N4000 с тактовой частотой от 1,1 ГГц до 2,6 ГГц и графикой Intel UHD Graphics 600, 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ встроенной памяти на флеш-модуле eMMC, слотом для твердотельного накопителя типоразмера М.2 и 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 3.0, Ethernet-контроллером, интерфейсами D-Sub и HDMI, двумя портами USB 3.0 и двумя USB 2.0, симметричным разъемом USB Type-C, слотом для карт памяти microSD, пассивным охлаждением (ноль шума) и предустановленной операционной системой Windows 10 Pro. Цена мини-ПК составит 170 долларов.