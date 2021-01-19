Неттоп Shuttle XPC slim DA320 оценен в $200

Компания Shuttle пополнила ассортимент неттопов моделью XPC slim DA320, который будет продаваться как barebone-система. Новинка характеризуется корпусом объемом 1,3 литра, размерами 190:165:43 мм, материнской платой с поддержкой чипов AMD Ryzen 2000 и 3000, двух модулей оперативной памяти DDR4-2666/2933 SO-DIMM до 32 ГБ в сумме, возможностью установки одного 2,5-дюймового накопителя с интерфейсом SATA 3.0 толщиной до 12,5 мм и одного твердотельного модуля M.2 2280 PCIe NVMe, звуковым кодеком Realtek ALC662 формата 5.1, двухпортовым сетевым контроллером Gigabit LAN (Realtek RTL8111H), опциальным модулем M.2 2230 с поддержкой Wi-Fi, четырьмя портами USB 3.2 Gen1 и ридерм SD-карт спереди, двумя интерфейсами DisplayPort 1.4 и одним HDMI 2.0, двумя портами USB 3.2 Gen1 и двумя USB 2.0, двумя гнездами для сетевых кабелей и двумя последовательными портами сзади, а также поддержкой Windows 10 или Linux. Цена неттопа составляет 200 евро.

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