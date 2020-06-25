Неттоп Xiaomi Ningmei CR100 оценен в 210 долларов

Компания Xiaomi представила на краудфандинговой платформе Youpin неттоп Ningmei CR100, основанный на аппаратной платформе Intel. Новинка характеризуется корпусом 192:188:54 мм, массой 760 г, четырехъяедерным процессором Intel Celeron J4105 поколения Gemini Lake с частотой 1,5 ГГц – 2,5 ГГц и графикой Intel UHD 600, 8 ГБ оперативной памяти DDR4, твердотельным накопителем на 256 ГБ, слотом для карт памяти SD, интерфейсами D-Sub и HDMI, гнёздами для наушников и микрофона, портами USB 3.0 и USB Type-C, встроенной двухканальной аудиосистемой. Xiaomi Ningmei CR100 оценен в 210 долларов, а при заказе до 30 июня покупатель может получить комплект из беспроводной мыши, клавиатуры, коврика для мыши и флеш-брелока U-disk на 16 ГБ.