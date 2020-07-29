Неттоп Zotac Zbox Edge C1341 построен на Intel Gemini Lake

Компания Zotac пополнила ассортимент неттопов моделью Zbox Edge C1341, размеры которой составляют 147,2:147,2:32,1 мм. Новинка характеризуется аппаратной платформой Intel Gemini Lake (четырехъядерным процессором Celeron N4100 с тактовой частотой 1,1–2,4 ГГц и графикой Intel UHD 600), 4 ГБ оперативной памяти DDR4 (модуль SO-DIMM), твердотельным модулем M.2 SATA SSD ёмкостью 64 ГБ, слотом для карт памяти microSD, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, двухпортовым контроллером Gigabit Ethernet, портами USB 3.0 Type-A и USB 3.0 Type-C, а также аудиоразъём спереди, портом USB 3.0 Type-A, гнёздами для сетевых кабелей, а также интерфейсами HDMI 2.0a и DisplayPort 1.2 сзади. Охлаждение здесь пассивное, что делает его работу бесшумной.