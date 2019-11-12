Неубиваемый Doogee S68 Pro с тремя камерами и батареей 6300 мАч

Стартовали продажи неубиваемого телефона Doogee S68 Pro, смартфон можно приобрести за $ 220.

Боковые стороны телефона выполнены из титано-алюминиевого сплава, а по углам установлены резиновые амортизаторы, оказывая поддержку в случае падения. Doogee использовал два слоя Gorilla Glass 4, чтобы сделать 5,9-дюймовый дисплей еще более устойчивым. Телефон имеет рейтинг защиты IP68 и может выдерживать падения с 1,5 м, а также экстремальные температуры от -40 ° C до 60 ° C.

S68 Pro имеет большую батарею емкостью 6300 мАч, обратную беспроводную зарядку и три задних камеры с искусственным интеллектом. Основная камера 21 МП, также есть 8 МП телеобъектив и сверхширокоугольная камера 130 °, которая может делать макросы с расстояния 3 см.

Внутри процессор MediaTek P70, 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища. S68 Pro также поддерживает карты MicroSD объемом до 256 ГБ.