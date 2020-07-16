Невероятно быстрая технология зарядки 125 Вт UltraDART от Realme

Спустя всего день после того, как Oppo представила зарядку 125 Вт, компания Realme представила свою собственную технологию, которая ​​называется 125 Вт UltraDART. Производитель обещает зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч от 0% до 33% всего за три минуты. 125 Вт UltraDART обратно совместим со всеми основными стандартами.

UltraDART мощностью 125 Вт обеспечивает преобразование 98% электроэнергии благодаря двойным 6C-элементам. Зарядное устройство преобразует 20 В при напряжении 6,25 А через три параллельные цепи в 10 В при 12,5 А, заряжая одновременно две ячейки емкостью 2000 мАч.

Для безопасности Realme реализовал 14 датчиков температуры в архитектуре батареи, а также дополнительное внутреннее охлаждение для смартфона. Таким образом, средняя температура 125 Вт UltraDART не превышает 40 градусов по Цельсию.

Realme также заявила о выпуске двух ультратонких зарядных устройств SuperDart - 50 Вт и 65 Вт, которые нацелены на замену громоздких зарядных устройств, которые люди обычно носят с собой.