New World от Amazon убивает RTX 3090

Закрытая бета-версия MMO New World от Amazon была запущена вчера, а сегодня появилось множество сообщений о том, что она каким-то образом убивает видеокарты GeForce RTX 3090 — и это оборудование, которое сейчас очень сложно заменить. Сообщения поступили через сабреддит New World после того, как пользователь с ником greyone78 опубликовал сообщение о смерти своей дорогой видеокарты RTX 3090. В Twitter также опубликовано несколько случаев мертвых графических процессоров именно после запуска этой игры. Конечно, это странная ситуация — программное обеспечение не должно быть способно просто убить часть вашего компьютера в 2021 году. В ваше оборудование должно быть встроено множество отказоустойчивых устройств, которые должны остановить его перегрев, слишком высокую тактовую частоту или потребление большей мощности, чем оно может выдержать. Вот почему в наши дни разгон в значительной степени защищен от дурака, если можно так выразиться.

Но, похоже, эти отказоустойчивые решения не так безопасны в New World, поскольку игра перегревает графические процессоры и вызывает повсюду скачки мощности. Похоже, что общее мнение сводится к тому, что все дело в неограниченной частоте кадров на экранах меню, когда графический кристалл становится слишком взволнованным и потребляет слишком много энергии через свои VRM и буквально поджаривает начинку видеокарты. Если вы запускаете New World либо с ограниченной частотой кадров, либо с пониженным или пониженным напряжением вашего графического процессора, со строгим ограничением мощности, очень высока вероятность, что вы не убьете свою дорогую видеокарту.
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