Nike представляет новые браслеты для Apple Watch

Вскоре пользователи смогут выбрать новые браслеты Apple Watch Nike для своих часов. Nike объявила, что члены Nike Plus будут иметь два новых браслета Nike Sport Loop и Nike Sport, доступный в ближайшие дни. Хотя они были разработаны для серии Apple Watch Nike +, аксессуары можно использовать на всех часах Apple. Они предлагаются как на 40 мм, так и на 44 мм по цене 49 долларов США каждый.

Три новых цвета - Smokey Mauve, Celestial Teal и Olive Flak. Два браслета Nike Sport Loop имеют светоотражающее плетение, чтобы спортсмены были лучше заметны в темноте. Nike Sport - резиновый браслет, будет немного более тонким из-за матовой отделки.

Вы не найдете их на веб-сайте Apple, и Nike просит, чтобы потребители подписались на членство в NikePlus, прежде чем совершать покупку. Хорошей новостью является то, что членство в NikePlus является бесплатным. Плохая новость заключается в том, что некоторые из новых групп уже распроданы.