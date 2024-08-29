Никто не хочет покупать iPhone 16 ради ИИ-сервисов

Согласно данным информационного издания Nikkei Asia, компания Apple поручила своим поставщикам увеличить объём производства iPhone 16 до 88–90 миллионов единиц до конца года. И это не первый случай, когда сообщается о том, что компания из Купертино нацелена на поставку 90 миллионов устройств в 2024 году — ранее такие же предварительный планы были озвучены изданием Bloomberg со ссылкой на свои анонимные источники. При этом специалисты уверены, что большая часть этой первой партии будет отправлена в Китай, хотя доминировать в этом регионе Apple будет сложнее из-за возрождения Huawei и наращивания мощностей другими компаниями-производителями. Кроме того, Джефф Пу, управляющий директор компании Haitong Securities, считает, что функции Apple Intelligence не будут ключевым фактором роста продаж моделей iPhone 16.

Более того, судя по опросам пользователей, система искусственного интеллекта Apple Intelligence не занимает первое место в списке наиболее желанных нововведений — пользователи очень редко говорят о том, что им действительно хочется получить больше искусственного интеллекта в своём смартфоне. Согласно опросу, их основные предпочтения связаны с конкурентоспособной ценой и эффективным охлаждением смартфона, потому что текущие флагманы оказались слишком горячими, особенно в играх. Кроме того, пользователи хотят получить больше оперативной памяти и не понимают, почему Apple из года в год ставит всего 8 ГБ ОЗУ, когда можно ставить 12 ГБ.