Nio Phone засветился на первом фото

Канадский инсайдер @Jas0nYu опубликовал первую фотографию еще не представленного официально смартфона Nio Phone от одноименного китайского производителя электромобилей. Отметим наличие изогнутого дисплея, врезанной фронтальной камеры и запущенного приложения для работы с автомобилем Nio. Ранее сообщалось, что Nio Phone оснастят 12 ГБ оперативной памяти, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, а также 4-нанометровой 8-ядерной однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Leading Version с тактовой частотой до 3,36 ГГц и графическим адаптером Adreno 740. Ориентировочная цена и дата официальной презентации пока не сообщаются.