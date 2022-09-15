Низкопрофильный процессорный кулер Akasa Soho H6L оснащен шестью тепловыми трубками

Akasa представила низкопрофильный процессорный кулер Soho H6L с адресуемой RGB-подсветкой.

Кулер отличается элегантным алюминиевым радиатором и вентилятором с черными лопастями. Тонкий дизайн кулера делает его идеальным для мини-ITX сборок и корпусов малого форм-фактора.

Новинка имеет 6 высокоэффективных медных тепловых трубок для максимального отвода тепла. Кулер оснащен гидродинамическим подшипником, медное основание с никелированным покрытием и вентилятором со сроком службы до 40 000 часов. Soho H6L обеспечивает рассеивание тепла до 130 Вт. Вентилятор имеет усовершенствованную технологию лопастей, интеллектуальное ШИМ-управление скоростью от 500 до 2000 об/мин и демпфирующие прокладки для снижения вибрации.

Монтажный комплект обеспечивает простую и надежную установку для всех материнских плат LGA1200, LGA115X Intel и AM4 AMD, кроме LGA1700. Размеры кулера следующие: 120 мм x 120 мм x 67,2 мм (ШxГxВ).

Стоимость кулера Akasa Soho H6L не раскрыта.