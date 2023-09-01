Noctua NH-U12 уже поддерживает сокет LGA 1851

До выхода нового поколения материнских плат и процессоров Intel на сокете LGA 1851 ещё целый год, но кулеры компании Noctua уже поддерживают их. Новейший кулер Noctua NH-U12A был опубликован на японской торговой площадке Akiba — в его характеристиках уже указана поддержка сокета Intel LGA 1851 нового поколения. Процессорный кулер Noctua NH-U12A представляет собой стандартный корпус башенного типа с двумя 120-мм вентиляторами и совместим со всеми современными процессорными сокетами и платформами. Кулер выпускается в коричневом и чёрном (Chromax.black) цветах и оснащается вентиляторами NF-A12x25/NF-F12. В комплект поставки также входит тюбик термопасты NH-T1. Этот кулер особенно хорош для большинства ПК, поскольку обеспечивает отличную производительность, оставаясь при этом достаточно тихим.

Впрочем, вероятно, производитель либо ошибся, либо решил так привлечь внимание к своей продукции. Дело в том, что кулеры для сокета Intel LGA 1851 не появятся настолько рано — на это нужно ещё как минимум полгода. Обычно схема расположения и размеры сокета передаются производителям охлаждающих систем гораздо раньше их выхода на рынок, чтобы они могли разработать свои кулеры в соответствии со спецификациями, но за год или даже полтора года до запуска процессоров нового поколения никто не станет публиковать такую информацию. Но будем следить за сливами данных — есть шанс, что в ближайшем будущем появятся характеристики этого сокета и можно будет его оценить.