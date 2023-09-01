Noctua NH-U12 уже поддерживает сокет LGA 1851

До выхода нового поколения материнских плат и процессоров Intel на сокете LGA 1851 ещё целый год, но кулеры компании Noctua уже поддерживают их. Новейший кулер Noctua NH-U12A был опубликован на японской торговой площадке Akiba — в его характеристиках уже указана поддержка сокета Intel LGA 1851 нового поколения. Процессорный кулер Noctua NH-U12A представляет собой стандартный корпус башенного типа с двумя 120-мм вентиляторами и совместим со всеми современными процессорными сокетами и платформами. Кулер выпускается в коричневом и чёрном (Chromax.black) цветах и оснащается вентиляторами NF-A12x25/NF-F12. В комплект поставки также входит тюбик термопасты NH-T1. Этот кулер особенно хорош для большинства ПК, поскольку обеспечивает отличную производительность, оставаясь при этом достаточно тихим.

Впрочем, вероятно, производитель либо ошибся, либо решил так привлечь внимание к своей продукции. Дело в том, что кулеры для сокета Intel LGA 1851 не появятся настолько рано — на это нужно ещё как минимум полгода. Обычно схема расположения и размеры сокета передаются производителям охлаждающих систем гораздо раньше их выхода на рынок, чтобы они могли разработать свои кулеры в соответствии со спецификациями, но за год или даже полтора года до запуска процессоров нового поколения никто не станет публиковать такую информацию. Но будем следить за сливами данных — есть шанс, что в ближайшем будущем появятся характеристики этого сокета и можно будет его оценить.
Представлен низкопрофильный кулер DeepCool AN600…
Компания DeepCool пополнила ассортимент процессорных охладителей моделью AN600, которая оценена в 55 долл…
DeepCool представила процессорный кулер ASSASSIN IV…
Компания DeepCool, ведущий бренд в области систем охлаждения процессоров для ПК, сегодня официально предс…
Заявка на лучший воздушный кулер. Обзор и тесты PentaWave Z0…
Тестируемая сегодня система охлаждения процессора PentaWave Z06D успела наделать шума еще до своего появл…
Обзор Thermaltake SWAFAN EX12 RGB (CL-F143-PL12SW-A). Топовы…
В своей новой серии вентиляторов SWAFAN EX12 и EX14, компания Thermaltake реализовала сразу ряд инженерны…
Представлен уникальный водоблок со скрытыми трубками…
Энтузиаст разработал достаточно уникальный водоблок для процессора с особенным размещением трубок, которы…
Тихие и производительные вентиляторы с подсветкой. Обзор THE…
Сегодня мы рассмотрим новую серию вентиляторов THERMALTAKE CT120 ARGB, выполненную в типоразмере 120 мм и…
Noctua NH-U12 уже поддерживает сокет LGA 1851…
До выхода нового поколения материнских плат и процессоров Intel на сокете LGA 1851 ещё целый год, но куле…
Обзор XPG HURRICANE 120 PWM ARGB. Тихие корпусные вентиляторыОбзор XPG HURRICANE 120 PWM ARGB. Тихие корпусные вентиляторы
Обзор Jonsbo TF 360 ARGB. Холодная, но шумная система жидкостного охлажденияОбзор Jonsbo TF 360 ARGB. Холодная, но шумная система жидкостного охлаждения
Обзор Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync. Система жидкостного охлаждения для новых AMD и IntelОбзор Thermaltake ToughLiquid 240 ARGB Sync. Система жидкостного охлаждения для новых AMD и Intel
Обзор DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS. Тихое охлаждение для AM5 и LGA1700Обзор DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS. Тихое охлаждение для AM5 и LGA1700
Обзор Thermaltake SWAFAN EX12 RGB (CL-F143-PL12SW-A). Топовые вентиляторы с магнитным соединениемОбзор Thermaltake SWAFAN EX12 RGB (CL-F143-PL12SW-A). Топовые вентиляторы с магнитным соединением
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor