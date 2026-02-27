Башенное охлаждение 4FAN COOLER4U M615 с TDP 240 Вт

4FAN COOLER4U M615 представляет собой универсальное решение для эффективного охлаждения с поддержкой теплопакета (TDP) до 240 Вт. Конструкция выполнена в формате однобашенного кулера, что объединяет компактные размеры и высокую производительность. Устройство оснащено шестью медными тепловыми трубками и вентилятором диаметром 120 мм, работающим в диапазоне скорости вращения от 800 до 1900 об/мин (±10%). Воздушный поток достигает 76,8 CFM (±10%), а уровень шума варьируется в пределах от 15 до 35 дБ (±10%). Для дополнительной визуальной привлекательности модель оборудована настраиваемой ARGB-подсветкой (5V 3-pin), совместимой с управлением через материнскую плату. Доступны варианты исполнения в чёрном и белом цветах.