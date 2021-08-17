Noctua отправит новые крепления под сокет LGA 1700 бесплатно

Компания по производству систем охлаждения Noctua заявила, что бесплатно отправит покупателям монтажный комплект для модернизации своей системы охлаждения под новый сокет Intel LGA 1700. Это действительно отличные новости, если вы уже используете мощный кулер Noctua и не хотите покупать совершенно новый, когда появится Intel Alder Lake. В сообщении в блоге на своем веб-сайте Noctua сообщает, что предложит новые монтажные комплекты NM-i7xx-MP83 и NM-i7xx-MP78 SecuFirm2 для крепления кулеров с шагом 83 мм и 73 мм. Это позволит пользователям, владеющим даже устаревшими системами охлаждения, устанавливать их с разъемом LGA 1700. Эти монтажные кронштейны будут стандартными в традиционном хромированном исполнении, но Noctua заявляет, что версии Chromax (полностью черные версии) также будут доступны бесплатно. Все, что требуется для его получения, — это подтверждение покупки процессора Noctua и процессора Intel LGA 1700 или материнской платы с данным сокетом.

«Использование кулера ЦП на платформе нескольких поколений вместо покупки нового варианта для каждого поколения не только экономично, но и помогает сократить ненужные отходы и сэкономить драгоценные ресурсы», — говорит Роланд Моссиг, генеральный директор Noctua.

И с этим трудно не согласиться — хотя производители процессоров могут менять сокет каждые несколько поколений, мы не видим причин, по которым ваш кулер для процессора должен каждый раз выбрасываться в мусорное ведро. Единственная загвоздка в том, что кулер вашего процессора по-прежнему должен соответствовать TDP вашего нового процессора.
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