Noctua представила четыре кулера для процессоров Xeon сокета Intel LGA4189

Компания Noctua представила четыре кулера для процессоров Xeon сокета Intel LGA4189.

Noctua NH-U14S DX-4189, NH-U12S DX-4189, NH-U9 DX-4189 и NH-D9 DX-4189 4U выполнены в фирменном дизайне компании. Кулеры идеально подходят для рабочих станций с использованием процессоров Xeon Scalable 3-го поколения на базе Ice Lake-SP (Platinum, Gold, Silver или Bronze) и для процессоров Xeon серии W-3300 для рабочих станций (Ice Lake-64L).

Представленные кулеры отличаются увеличенной контактной поверхностью, специально разработанной для платформ LGA4189.

NH-U14S DX-4189 оценен в 109 долларов, NH-U12S DX-4189 доступен за 119 долларов, кулер NH-U9 DX-4189 стоит 109 долларов, а NH-D9 DX- 4189 4U обойдется в 109 долларов. Монтажный комплект продается за 29,90 евро.

Кроме того, компания выпустила монтажный комплект NM-i4189, который позволяет устанавливать кулеры серий Noctua DX-3647 и TR4-SP3 на сокет LGA4189.