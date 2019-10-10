Noctua представила новые кулера для процессора

Новые версии chromax.black идентичны оригинальным моделям, за исключением черных радиаторов, черных вентиляторов и антивибрационных подушек. Они буквально черные сверху донизу.

Роланд Моссиг (генеральный директор Noctua) говорит, что им потребовалось много времени на тестирование продукта, они должны были гарантировать что нанесенная краска на детали кулера ни как не повлияет на производительность.

В дополнение к новой линейке процессорных кулеров chromax.black, Noctua также представила новые антивибрационные накладки NA-SAVP3, которые доступны в шести цветах, включая черный, синий, зеленый, красный, белый и желтый.

Новые антивибрационные прокладки совместимы с серией NF-A15 и предоставят пользователям возможность настраивать вентиляторы в соответствии с их цветовой схемой системы.

На сегодняшний день chromax.black NH-D15 и NH-U12S доступны в официальных магазинах Noctua Amazon и eBay.