Noctua представила новый башенный кулер NH-D15 G2

Сегодня немецкая компания Noctua выпустила новую флагманскую модель процессорного кулера под названием NH-D15 G2, а также новые круглые 140-мм вентиляторы NF-A14x25r G2 нового поколения. В компании также заявили, что NH-D15 G2 — улучшенное второе поколение культового кулера NH-D15 с новейшими вентиляторами NF-A14x25r G2 PWM с гибкой регулировкой скорости вращения лопастей, восемью тепловыми трубками и асимметричными рёбрами радиатора. Производитель даже считает, что новый флагманский башенный кулер способен конкурировать с жидкостными системами охлаждения, хотя пока что это выглядит не совсем реалистично в плане возможности рассеивать тепловую энергию.

Кулер NH-D15 G2 также предлагает расширенную совместимость благодаря смещённой конструкции радиатора, которая позволяет избежать конфликтов с верхним слотом PCI-E x16 на большинстве современных материнских плат. Соответственно, кулер NH-D15 G2 был доработан практически во всех аспектах, включая радиатор, вентиляторы, систему крепления, термопасту и комплект аксессуаров. Но самое главное, что кулер поставляется с шестилетней гарантией от производителя Noctua, так что это безумно надёжное решение. Впрочем, по личному опыту можно сказать, что если башня приехала целая, то она прослужит гораздо дольше — при желании на ней можно три-четыре поколения ПК собирать и проблем никаких не будет. У производителя слишком уж надёжная продукция, чтобы переживать о выходе башни из строя.