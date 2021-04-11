Noctua разрабатывает крепление для сокета LGA 1700

Noctua планирует обновить монтажное крепление для кулера NH-U12A. Также компания может обновить крепление и для остальных моделей. Обновленное крепление будет бесплатно отправлено покупателям кулеров Noctua. Так как новые процессоры Intel Alder Lake будут разработаны на новом сокете, производитель планирует обеспечить совместимость своих продуктов для данной линейки.

Выход платформы Intel Alder Lake (LGA 1700) запланирован на вторую половину 2021 года. Процессоры Alder Lake заменят процессоры Rocket Lake. Новый сокет имеет больший размер по сравнению с LGA 1200, следовательно понадобиться новый разъем. Производителям систем охлаждения придется подгонять крепление под него, чем и занимается Noctua.
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