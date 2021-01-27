Nokia 1.4 будет стоить 93 фунта стерлингов

По предварительным данным, смартфон получит дактилоскопический сенсор, четырёхъядерную платформу с тактовой частотой 1,3 ГГц, крупный 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч, 3,5-мм разъем для наушников и слот для двух SIM-карт. В качестве операционной системы здесь будет использоваться предназначенная специально для маломощных смартфонов Android Go Edition.
Один из британских ритейлеров раскрыл цену на бюджетный смартфона Nokia 1.4, который еще не был представлен официальною. Итак, вариант с 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти будет стоить 93 фунта стерлингов.