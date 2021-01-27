Nokia 1.4 будет стоить 93 фунта стерлингов

Один из британских ритейлеров раскрыл цену на бюджетный смартфона Nokia 1.4, который еще не был представлен официальною. Итак, вариант с 1 ГБ оперативной и 16 ГБ флеш-памяти будет стоить 93 фунта стерлингов.

По предварительным данным, смартфон получит дактилоскопический сенсор, четырёхъядерную платформу с тактовой частотой 1,3 ГГц, крупный 6,5-дюймовый экран с разрешением HD+, сдвоенную тыльную камеру с модулями разрешением 8 Мп и 2 Мп, фронтальную камеру разрешением 5 Мп, аккумуляторную батарею ёмкостью 4000 мАч, 3,5-мм разъем для наушников и слот для двух SIM-карт. В качестве операционной системы здесь будет использоваться предназначенная специально для маломощных смартфонов Android Go Edition.
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