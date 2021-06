Nokia 1 Plus получила важный апгрейд ОС

HMD Global выпустила смартфон начального уровня Nokia 1 Plus в начале 2019 года. Данный смартфон дебютировал с операционной системой Android 9.0 Pie Go Edition на борту. Позже, в прошлом году, он был обновлен до Android 10 Go Edition. А теперь, через два года после своего дебюта, устройство начало получать операционную систему Android 11 Go Edition. Стоит отметить, что все смартфоны с оперативной памятью 2 ГБ или меньше работают под управлением Android Go Edition — эта версия операционной системы Google предназначена для устройств с простым оборудованием, предоставляя более эффективную работу. И именно таким смартфоном является Nokia 1 Plus — он довольно простой, с недорогой аппаратной составляющей, но это не мешает производителю использовать продвинутую систему. На текущий момент компания HMD Global уже начала развертывание второго крупного обновления системы в виде Android 11 Go Edition для Nokia 1 Plus.

Обновление выпускается партиями и в настоящее время доступно в большинстве регионов мира. Если у вас нет данного обновления и нет возможности загрузить апгрейд, то стоит подождать несколько дней — согласно официальному объявлению, 100% устройств Nokia 1 Plus должны были получить Android 11 Go Edition в течение ближайшей недели. Отличные новости для пользователей, которые хотят получить относительно доступный смартфон и пользоваться им на протяжении длительного времени с полным комфортом и всеми необходимыми функциями. Ждем релиза в нашей стране.