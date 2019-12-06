Nokia 2.3 бюджетный смартфон с Android One на базе Android 9 Pie

На недавнем мероприятии в Египте компания анонсировала новое устройство Nokia 2.3 с Android One под управлением Android 9 Pie. Устройство оснащено 6,2-дюймовым HD + дисплеем, двойной камерой на задней панели и обладает некоторыми функциями AI.

Новая Nokia 2.3 оснащена чипом MediaTek Helio A22, а также 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Он включает в себя слот для карт MicroSD для расширения с поддержкой до 400 ГБ. Новой функции «Рекомендуемая съемка», которая поможет пользователям делать отличные фотографии с помощью 13-мегапиксельной + 2-мегапиксельной камеры устройства. Он также включает в себя такие функции, как «портретный режим» и ночной режим для лучшего захвата изображения в различных условиях.

Устройство поддерживает батарею емкостью 4000 мАч, которая может обеспечить два дня работы без подзарядки. Имеет прочным полимерным корпусом с наноструктурным 3D-покрытием. Также Nokia включила технологию адаптивной батареи с помощью AI.

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Устройство имеет 4G LTE, WiFi 802.11 b / g / n, Bluetooth 5.0, GPS / A-GPS, порт micro-USB для зарядки и синхронизации данных, а также разъем для наушников 3,5 мм.Nokia 2.3 будет доступна в цветах Cyan Green, Sand и Charcoal, и ее цена будет стоить около $ 121.