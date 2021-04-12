Nokia 2.3 и Nokia 8.1 обновились до Android 11

Компания Nokia начала выпуск обновления Android 11 для своих устройств. Два устройства, Nokia 2.3 и Nokia 8.1 получили последнее крупное обновление операционной системы Android 11. Изначально смартфоны были выпущены с Android 9. Новая версия ОС уже доступна для скачивания. Обновление Android 11 для Nokia 8.1 развертывается в несколько этапов. Первая волна доступна 9 странам. Размер прошивки составляет до 1,53 Гб.

Обновление Android 11 для Nokia 2.3 также развертывается в несколько этапов. Версия прошивки V3.220 или 00ww_3_220. Размер обновления составляет 1,2 Гб.